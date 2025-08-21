Сегодня в прокат выходит фильм «Геля» — история дальнобойщика Сени, жизнь которого переворачивается в самый неожиданный момент.

Герой ввязывается, как ему кажется, в простую авантюру: собирается перегнать премиальный внедорожник. Но все идет не по плану. В афише фильм заявлен, как криминальная комедия. Однако, по словам режиссера, в картине можно заметить признаки сразу нескольких жанров.

«Там складывается от фильма ощущение такое, вот ты смотришь мейнстрим, а иногда какая-то артуха пошла, одно из другого не вынуть. Так интересно. Это такой расплывчатый жанр, это не чистый экшн, криминальная комедия, как на плакате нарисованы двое мужчин, сзади там есть пространство для семейной драмы», — рассказал режиссер фильма «Геля» Стас Иванов.

Фильм «Геля» создан при непосредственном участии канала РЕН ТВ. Главные роли в нем исполнили Илья Малаков, Антон Васильев, Анна Арефьева и Дарья Мельникова. Отмечу, картина уже стала призером российского кинофестиваля «Окно в Европу-2025».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.