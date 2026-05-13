Питер Джексон получил Пальмовую ветвь Каннского фестиваля
Награду Джексону вручил Элайджа Вуд, сыгравший Фроддо Бэггинса в экранизации Толкина.
Фото, видео: www.globallookpress.com/MAGO/Dave Bedrosian; 5-tv.ru
За выдающийся вклад в кинематограф режиссер «Властелина Колец» Питер Джексон получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
И символично, что награду Джексону вручил Элайджа Вуд — актер, сыгравший Фроддо Бэггинса в экранизации Толкина. По словам самого режиссера, он не снимает фильмы, достойные премии, так что она стала для него приятной неожиданностью.
Кинофестиваль продлится до 23 мая и отдельным событием станет специальный показ «Буратино» — картины, созданной при участии Национальной Медиа Группы. Права на показ экранизации легендарной сказки проданы более чем в 50 стран мира.
Ранее Элайджа Вуд заявил, что его нередко путают с коллегой по цеху Тоби Магуайром, исполнителем роли Человека-паука. Звезда отметил, что поклонники, принимая его за Магуайра, всегда имеют в виду именно Питера Паркера. При этом, заметил Вуд, его не ассоциируют с другими персонажами, которых играл Тоби.
