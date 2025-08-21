С сентября Минздрав делегирует полномочия врачей фельдшерам и акушерам

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

Они смогут выполнять обязанности терапевтов и педиатров.

С 1 сентября Минздрав делегирует полномочия врачей фельдшерам и акушерам

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 1 сентября в России вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, который позволяет фельдшерам и акушерам брать на себя отдельные функции лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и гинекологов. Об этом сообщила член профильного думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с РИА Новости.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку», — напомнила она.

Фролова отметила, что дополнительные функции для фельдшеров и акушерок будут распространяться исключительно на сферу первичной медико-санитарной помощи, а также на оказание экстренной помощи пациентам.

Депутат подчеркнула, что такой шаг продиктован необходимостью. По ее словам, в стране ощущается серьезная нехватка врачей, особенно в сельских территориях и удаленных районах. Там пациенты, например — женщины, у которых начались роды, не всегда могут быстро добраться до городских медицинских учреждений. Это приводит к снижению доступности медицинских услуг и напрямую влияет на их качество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс