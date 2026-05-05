Тишина вместо экскурсий: почему россияне выбирают пассивный отдых

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Наблюдается тенденция на качественный сон и уединение во отпуске.

Почему россияне выбирают пассивный отдых вместо активного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россияне стали выбирать пассивный отдых вместо активных развлечений

В России стремительно набирает популярность тренд на «ничегонеделание» во время отпуска, когда туристы предпочитают тишину и покой насыщенным экскурсионным программам. Об этом сообщили «Известия».

По данным крупных туроператоров, путешественники, изнуренные ритмом жизни в мегаполисах, все чаще рассматривают поездку как способ ментальной перезагрузки.

«В отпуске туристы хотят не только увидеть новые локации, но отдохнуть физически, выспаться, поэтому при выборе места отдыха рассматривают условия для полноценного сна и возможность восстановления жизненных сил», — подчеркнули в пресс-службе Fun& Sun.

Представители отрасли отметили, что приоритетом для людей становится наличие комфортной инфраструктуры в сочетании с природной средой, где можно минимизировать внешние раздражители.

Смена туристических предпочтений привела к возникновению специфических направлений, таких как «сонный туризм». В компании «Алеан» зафиксировали формирование этой ниши, ориентированной исключительно на восстановление нормального режима отдыха.

Эксперты пояснили, что современный отпуск перестал быть набором активностей и превратился в инструмент реабилитации. Интересно, что данный тренд затронул даже молодое поколение.

Так, российские зумеры начали проявлять повышенный интерес к санаторно-курортному лечению, которое раньше считалось прерогативой пенсионеров.

Весной 2026 года спрос на оздоровительные комплексы и спа-отели среди представителей поколения Z вырос на 15,5%, что подтверждает общий запрос общества на сохранение здоровья и борьбу со стрессом через осознанное замедление темпа жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Пластические сливки и соевое молоко: как дети выживали в блокадном Ленинграде
18:54
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадали пять человек
18:45
Тишина вместо экскурсий: почему россияне выбирают пассивный отдых
18:33
Собянин сообщил об уничтожении 18-го за день беспилотника на подлете к Москве
18:30
Жизнь младенцев под угрозой: «эксперты» по сну дают родителям опасные советы
18:25
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 34 человек

Сейчас читают

Богини, скелеты и нижнее белье: как прошел Met Gala — 2026
Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео