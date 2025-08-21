«Ничего не делается»: УК-гастролер оставила без обслуживания сотни многоэтажек в Нижнем Тагиле

УК-гастролер оставила без обслуживания сотни многоэтажек в Нижнем Тагиле

Грандиозным скандалом может обернуться ситуация с подготовкой жилого фонда к зиме в Свердловской области. Тысячи людей рискуют остаться без отопления из-за действий недобросовестных управляющих компаний, которые обслуживают сотни многоквартирных домов.

При этом местные чиновники, судя по всему, никаких проблем в этом не видят и охотно заключают контракты с фирмами с весьма сомнительной репутацией. Все подробности в расследовании корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Жители ряда домов в Нижнем Тагиле вынуждены выполнять все за коммунальщиков — сами моют полы и красят стены в подъезде, сами косят траву вокруг дома. Работников своей управляющей компании УКиКО они в глаза никогда не видели.

«Вообще ничего не делается, все сами за все оплачиваем — вот трещина, замазывали сами, трещина в доме», — рассказала местная жительница Людмила Крестова.

Причем коммунальщики регулярно выставляют людям счета за содержание имущества.

«Пришли бумажки, что мы УКиКО. Перешли в УКиКО. А конкурс? Ничего такого мы не видели», — отметил местный житель Степан Дунаев.

С сомнительным проведением конкурса и бездействием УК столкнулись тысячи жителей Свердловской области. Отчасти из-за действий чиновников. В Белоярском районе они провели конкурс с нарушениями.

«В нарушение установленных требований извещение администрации о проведении конкурса не содержало проекта договора управления многоквартирными домами. Также допущено нарушение сроков создания конкурсной комиссии. Органом местного самоуправления должным образом не уведомлены собственники помещений многоквартирных домов о дате и месте проведения конкурса», — говорится в сообщении местной прокуратуры.

К чиновникам Нижнего Тагила, которые проводили аукцион по отбору управляющей компании, тоже немало вопросов. В конкурсе участвовала одна фирма УКиКО, конкурентов не было — по закону так можно. Но ей достались в городе не один, не два дома, а около сотни — под свое управление она взяла даже аварийные здания, от которых коммунальщики обычно отказываются.

«Я даже не представляю, какой ресурс должен быть у этой управляющей организации, чтобы она смогла это все потянуть. То есть это должен быть просто супермощный игрок на этом рынке, обладающий невероятной технической, материально-технической базой, специалистами», — заявил руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев.

На ресурс свердловские чиновники, похоже, не обратили должного внимания. По данным базы СПАРК, у компании в штате всего один человек, а это могло быть причиной для отказа в участии в конкурсе. В администрации нас уверяют — с документами у коммунальщиков все было в порядке.

«Все необходимые документы она предоставила. Оснований для отказа у нас не было», — подчеркнул начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Нижнего Тагила Павел Ивушкин.

Почему чиновники Нижнего Тагила не ознакомились с прошлым УК, непонятно. Ведь компания давно завоевала сомнительную славу в других регионах — гастролирует по городам и собирает десятки предписаний от проверяющих.

«Никто не проверяет основания возможно-невозможно, что ты где-то опростоволосился в бизнесе управленческом, потому что когда ты предлагаешь на конкурс, ты говоришь о будущих своих свершениях, о том, как будет хорошо, какое светлое будущее в этих домах будет», — заявил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП России Александр Толмачев.

Владелец фирмы Виктор Старокожев сейчас под домашним арестом за обман жителей в Челябинской области. В регионе его компания собирала деньги с людей и ничего не делала.

Похоже, хорошо работает другая УК семьи Старокожевых только в одном доме Екатеринбурга.

«Сын Виктора Старокожева Евгений, предположительно, живет вот в этом жилом комплексе бизнес-класса — здесь есть охрана, установлены детские площадки, цветники, но самое главное — чисто», — отметил корреспондент.

Жители домов, которыми управляет УКиКО, фактически стали заложниками ситуации по вине, как они считают, свердловских чиновников — УК за домами не следит, проверяющие на жалобы не всегда реагируют.

Исправлять действия властей Нижнего Тагила жителям придется действительно самим. Если конкурсы не признают незаконными, этот процесс может затянуться на годы.

