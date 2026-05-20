«Продал нашу родину»: Пашиняна жестко критикуют в ходе предвыборной кампании

Премьер-министр Армении позволяет себе грубости и перепалки с избирателями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

В Армении накаляется ситуация вокруг предвыборной гонки. Практически каждая избирательная акция сопровождается публичным скандалом с участием действующего премьера Никола Пашиняна. Сегодняшнее выступление завершилось публичной руганью после того, как один из присутствующих решил поделиться своим мнением с политиком.

Предвыборная кампания Пашиняна все больше напоминает полноценную тактику грубости и перепалок с избирателями. Накануне премьер обрушился с угрозами на женщину, которая раскритиковала действия его правительства. В эксклюзивном интервью «Известиям» ее дочь поделилась, что женщина просто воспользовалась шансом высказаться о происходящем в стране.

«Мама сказала, что благодарит Бога за возможность лично сказать об этом Пашиняну, и она считает, что именно Никол продал нашу родину. После этих слов Пашиняна буквально затрясло. Поскольку он не способен дать содержательный ответ, он впадает в неадекватное состояние», — рассказала Татев Согоян.

Подобную грубость Пашинян позволяет себе не впервые. И такое поведение все больше превращает предвыборную кампанию не в борьбу за голоса изберателей, а с любым несогласием.

