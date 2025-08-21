НМГ ДОК представила фильм «Где живет душа?»

Чужая душа потемки. Для всех, кроме ученых и документалистов Национальной Медиа Группы. Фильм производства НМГ ДОК на платформе VK Видео — это попытка разгадать тайну и найти ответы на многие вопросы. Сколько весит нематериальное начало? Как выглядит сознание? И главное: где живет душа? Знает корреспондент «Известий» Александр Насадный.

Видео, снятое в одной из больниц Китая. Нечто прозрачное вылетает из тела только что умершего человека. Эта запись наделала много шума. Исследователи потусторонних явлений тут же заявили: что это, если не доказательство существования загробного мира.

Так что же известно про душу на сегодняшний день? Какие сенсационные открытия уже сделаны, а какие ждут нас впереди?

«Душа — это концепция, к которой людям очень приятно себя относить, имея в виду какое-то бессмертие, продолжение себя за пределами тела. Это все, к сожалению, или к счастью, просто наш способ уйти от страха смерти», — рассказал доцент Московского политехнического университета Егор Мусин.

Отыскать душу попытались создатели научно-популярного документального фильма «Где живет душа?» производства НМГ ДОК. Продюсер Наталья Билан рассказала, что в фильме сделана попытка разгадать эту тайну с помощью ведущих российских ученых.

«Нам очень важно было, чтобы разговор о душе не свалился в пропасть эзотерики, мистики. Поэтому для нас было очень важно, чтобы в фильме присутствовало огромное количество ученых. Физиков, людей, которые занимаются искусственным интеллектом, врачей, реаниматологов», — рассказала продюсер фильма «Где живет душа?» Наталья Билан.

Еще в 1907 году американский ученый, биолог и врач Дункан Макдугал нашел подтверждение физического существования души. Он взвешивал людей до и после смерти и выяснил, что их вес становится меньше на несколько десятков граммов.

«Что-то может убавиться, а что-то может и прибавиться после смерти, потому что идет какой-то обмен веществ, можно сказать по-простому, сушка-утряска», — заявил профессор биологического факультета МГУ Александр Каплан.

Чистая физика и никаких загадок природы. А может, обитель души — это мозг? Нейрофизиолог, доктор биологических наук Александр Каплан изучает работу самого сложного органа человека 50 лет. В фильме «Где живет душа?» ученый раскрыл секрет, зачем так часто ездит в экспедиции к буддийским монахам, и что происходит в их сознании во время медитации.

«Ясный свет — опыт всей их жизни. Он хранится в голове», — считает Каплан.

Принцип работы мозга у всех людей один и тот же, точно так же, как и рассказы тех, кто стоял на пороге между жизнью и смертью.

«Свет в конце туннеля для исследователей существования души — это важное свидетельство ее бытия. И вечная тайна вечного вопроса человечества — есть ли душа и где она живет», — подчеркнул корреспондент.

Но есть и свидетельства врачей, которые не раз наблюдали, как пациенты умирали, а после возвращения к жизни вся реанимация слушала их подробные рассказы о происходившем вокруг.

«Те картинки, видеоряд, который описывают люди, вернувшиеся, скажем, с той стороны, он нам может подсказать гораздо больше», — заявила профессор кафедры философии, онтологии и теории познания НИЯУ МИФИ Екатерина Тихомирова.

Удалось ли доказать существование души? Возможно, ее секрет хранится в коде ДНК. Обо всем, что известно на сегодняшний день — в фильме НМГ ДОК «Где живет душа?» на платформе VK Видео.

