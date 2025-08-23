🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня 23 августа. Этот день отлично подойдет для осмысления пройденного пути и поиска новых смыслов.

♈️Овны

Займитесь саморазвитием, не поддавайтесь лени и не торопитесь. Сопротивляйтесь желанию все бросить, поспешность только навредит.

Космический совет: хватит топтаться на месте.

♉ Тельцы

Будьте внимательны, не торопитесь с обещаниями и уж тем более тратами. Взвешивайте все риски, чтобы не оказаться у разбитого корыта.

Космический совет: дайте мыслям созреть.

♊ Близнецы



Раставьте все точки над i. Вслушивайтесь в речи людей и пытайтесь проникнуть в их мысли, сегодня вам благоволит удача. Но не додумывайте за других.

Космический совет: верьте только фактам.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Прислушайтесь к телу, оно подскажет, чего вам не хватает. Уделите внимание здоровью, без него ничего не получится.

Космический совет: подготовка - половина успеха.

♌ Львы

Прислушивайтесь к своим желаниям, даже самая глупая мысль по итогу может перерасти в нечто большее. Не будьте скептиками.

Космический совет: не прячьте голову в песок.

♍ Девы

Вспомните, где ваш дом. Откажитесь от рутины и дел, проведите время с близкими и друзьями, устройте кому-нибудь сюрприз, это зарядит вас энергией.

Космический совет: избавьтесь от хлама в голове.

♎ Весы

Отдохните, найдите в окружающем мире красоту, займитесь изучением искусства и превнесите его в вашу жизнь.

Космический совет: вдохновение в прекрасном.

♏ Скорпионы

Не слушайте громких слов. То, что с виду кажется выгодным и привлекательным, на деле окажется мыльным пузырем. Ответы в вашем сердце.

Космический совет: выгода там, где тихо.

♐ Стрельцы

Слова имеют вес, сегодня это ваше оружие, орудуйте им с умом. Молчите там, где это нужно, и ждите момента, чтобы перевернуть ситуацию себе на пользу.

Космический совет: один точный удар лучше сотни рассеяных.

♑ Козероги

Обращайте внимание не на внешность, но на суть. У любого поступка есть мотив, иногда действия людей означают совсем не то, что кажется.

Космический совет: будьте дипломатичны.

♒ Водолеи

Уходите от одиночества, вам нужны слушатели и последователи. Будьте открыты к другим и вступайте в переговоры, настройтесь на позитив.

Космический совет: страх сковывает, позвольте себе свободу.

♓ Рыбы

Успех в паре шагов, но вы можете этого не видеть. Выйдите из клетки, которую сами себе выдумали и действуйте, ваши мечты сбудутся.

Космический совет: прежде, чем отказываться, дайте себе подумать.