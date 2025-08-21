Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Раньше технической возможности осуществить нечто подобное не было.

Профессор МХАТ поделилась деталями отбора спектаклей в Золотой фонд

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Профессор МХАТ: достойная съемка спектаклей сохранит наследие театра

Качественная съемка спектаклей — большой прорыв для сохранения театрального наследия. Такое мнение высказала профессор Школы-студии МХАТ, доктор искусствоведения и эксперт федеральной отборочной комиссии проекта «Золотой фонд театральных постановок России» Ольга Егошина.

«Я все-таки историк театра и читаю историю русского театра XX–XXI веков и, что называется, на своих пальчиках знаю, что такое рассказать студентам о постановке Станиславского», — сказала Егошина в пресс-центре МИД «Известия» в ходе пресс-конференции в честь премьерного показа телеверсий спектаклей в рамках проекта «Золотой фонд федеральных постановок России».

Она пояснила, что в прошлом постановки не записывали, поэтому актерам приходилось жестикулировать, гримасничать и пытаться передать происходящее своими силами. В связи с этим появление возможности профессионально снимать спектакли стало настоящим прорывом, в том числе и с расчетом на будущее.

Егошина обратила внимание на то, что театр — в отличие от литературы или искусства — представляет собой «летучую» форму творчества. Иными словами, постановки рождаются и умирают. Создание видеотеки Союза театральных деятелей — шанс сохранить спектакли для будущих зрителей. С ними можно будет ознакомиться через пять, десять или даже сто лет.

По словам Егошиной, включение спектаклей в «Золотой фонд» осуществлялось при участии широкой экспертной группы и опиралось на десять разных критериев. Такой подход исключал субъективность ограниченного числа людей и обеспечивал максимально независимый и взвешенный отбор, подтверждая его объективность и значимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Михайловском театре в Петербурге прошли обыски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс