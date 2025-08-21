Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей

Профессор МХАТ: достойная съемка спектаклей сохранит наследие театра

Качественная съемка спектаклей — большой прорыв для сохранения театрального наследия. Такое мнение высказала профессор Школы-студии МХАТ, доктор искусствоведения и эксперт федеральной отборочной комиссии проекта «Золотой фонд театральных постановок России» Ольга Егошина.

«Я все-таки историк театра и читаю историю русского театра XX–XXI веков и, что называется, на своих пальчиках знаю, что такое рассказать студентам о постановке Станиславского», — сказала Егошина в пресс-центре МИД «Известия» в ходе пресс-конференции в честь премьерного показа телеверсий спектаклей в рамках проекта «Золотой фонд федеральных постановок России».

Она пояснила, что в прошлом постановки не записывали, поэтому актерам приходилось жестикулировать, гримасничать и пытаться передать происходящее своими силами. В связи с этим появление возможности профессионально снимать спектакли стало настоящим прорывом, в том числе и с расчетом на будущее.

Егошина обратила внимание на то, что театр — в отличие от литературы или искусства — представляет собой «летучую» форму творчества. Иными словами, постановки рождаются и умирают. Создание видеотеки Союза театральных деятелей — шанс сохранить спектакли для будущих зрителей. С ними можно будет ознакомиться через пять, десять или даже сто лет.

По словам Егошиной, включение спектаклей в «Золотой фонд» осуществлялось при участии широкой экспертной группы и опиралось на десять разных критериев. Такой подход исключал субъективность ограниченного числа людей и обеспечивал максимально независимый и взвешенный отбор, подтверждая его объективность и значимость.

