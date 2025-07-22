В Михайловском театре в Петербурге прошли обыски

Они связаны с делом о растрате при ремонте.

В Михайловском театре Петербурга прошли обыски по делу о растрате при ремонте. На месте работал Центральный аппарат Следственного комитета и сотрудники управления экономической безопасности МВД. Как выяснили корреспонденты «Известий», сейчас театр закрыт. Но балет «Собор Парижской Богоматери», который запланирован на семь часов вечера, никто не отменял.

Две недели назад директору МХАТ имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате и отпустили под подписку о невыезде. 9 июля обыски прошли в столичном театре. Вопросы возникли из-за реконструкции старой сцены МХАТа.

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