Вышел финальный трейлер анимационного фильма «Финник 2»

Вышел финальный трейлер долгожданного анимационного фильма «Финник 2», премьера которого состоится 23 октября в России. Его представили «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа) и ГК «Рики».

В центре сюжета — приключения Финника, который теряет свою невидимость, что ставит под угрозу весь мир домовых. Друзьям предстоит отправиться в опасное путешествие на поиски волшебного посоха, способного вернуть главному герою его способность. На пути им встретятся новые домовые, странные попутчики и коварный антагонист, мотивы которого уходят корнями в историю.

Также Кристина, с которой дружит Финник, переживает первые нежные чувства к загадочному новичку — Тиму, озвученному актером Славой Копейкиным, а также надеется завоевать признание одной из самых популярных девочек в школе. И все это не укладывается в голове Финника. Он не был готов к тому, что их дружба с Кристиной столкнется с такими препятствиями.

Также напомним, что популярная актриса и телеведущая Ида Галич вернулась к озвучиванию мамы главной героини во второй части фильма, пообещав подарить зрителям еще больше тепла и душевности.

