Путин присвоил звание Героя труда РФ президенту РАН Геннадию Красникову

Об этом сообщается в указе главы государства.

Путин присвоил звание героя труда РФ президенту РАН Геннадию Красникову

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову. Об этом сообщается в указе главы государства опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание героя труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения „Российская академия наук“ Красникову Геннадию Яковлевичу», — сказано в документе.

Геннадий Красников — ученый с мировым именем. Работает в области микро- и наноэлектроники. Возглавил Российскую академию наук (РАН) в 2022 году. Красников является автором более 460 научных работ и четырех научных монографий.

Герой Труда РФ — это высшее звание и государственная награда в России наряду со званием Героя России. Вручается за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Герои Труда получают медали, выполненные в форме золотой звезды и украшенные государственным гербом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В распоряжении президента значится, что российских представителей возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в состав делегации вошли заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

