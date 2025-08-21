МВД предупредило о мошенничестве через приложения для «платных опросов»
Злоумышленники создали новую схему обмана граждан.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Новая схема мошенничества появилась в России. Теперь злоумышленники предлагают гражданам участвовать в «платных опросах» через поддельные приложения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
«Мошенники просят скачать вредоносное приложение с фишинговой страницей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что после установки приложения мошенники получают доступ к сообщениям и контактам жертвы, что позволяет похищать персональные данные и деньги. Злоумышленники прикрываются известными компаниями и обещают жертве заработать на прохождении опроса. Основная цель мошенников заключается в получении контроля над смартфоном при помощи вирусов и удаленного доступа.
Представители МВД призывают не скачивать программы, переходя по подозрительным ссылкам, и не передавать личную информацию неизвестным личностям. Рекомендуется предупреждать близких о возможности мошенничества через мобильные приложения и использовании сомнительного программного обеспечения для участия в опросах и взаимодействия с злоумышленниками через интернет.
