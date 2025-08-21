«Привыкаю к напряжению»: Илья Авербух перенес операцию на глазах

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Спортсмен признался, что давно страдал от дальнозоркости.

«Я решил рискнуть»: Авербух перенес операцию на глазах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Фигурист Илья Авербух перенес операцию по замене глазного хрусталика

Фигурист Илья Авербух перенес операцию на глазах. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Много лет спортсмен страдал от дальнозоркости и откладывал операцию. Осознав, что устал от неудобств, связанных со зрением, Авербух прошел обследование и доверился врачам.

«Боялся, чего уж там, но дальнозоркость надоела настолько, что я решил рискнуть. И, как оказалось, не зря. Долго откладывал, думал „не сейчас“, но в какой-то момент понял: глаза устают, картинка плывет, а я просто привыкаю к напряжению глаз», — поделился Авербух.

Звезда фигурного катания рассказал, что ему сделали операцию по замене хрусталика и установили интраокулярную линзу. Авербух остался доволен операцией и радуется, что снова четко видит мир.

«Операция прошла незаметно для меня, восстановление заняло минимум времени. И самое главное — я перестал щуриться», — отметил хореограф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочери актрисы Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха исполнился год.

