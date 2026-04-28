Ошибки ударят по кошельку: с мая изменятся правила расчета платы за воду

Дарья Орлова
Новый порядок начислений завязан не только на счетчики — важную роль теперь сыграют цифровые сервисы и данные, которые могут проверить без участия жильцов.

С мая меняется порядок расчета платы за водоснабжение

С мая в России меняется порядок расчета платы за водоснабжение и ряд других коммунальных услуг. Речь идет не столько о росте тарифов, сколько о новых принципах учета потребления, которые могут повлиять на суммы в квитанциях. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Автоматика получит приоритет

Ключевое изменение связано с переходом к более широкому использованию автоматизированных систем учета. Данные, поступающие с «умных» счетчиков и общедомовых приборов, будут использоваться как официальная основа для начислений.

Это означает, что при расхождениях между показаниями, переданными жильцами вручную, и сведениями автоматических систем поставщики ресурсов смогут ориентироваться именно на цифровые данные. Такой подход может привести к перерасчетам, если обнаружатся несоответствия.

Одновременно ужесточаются требования к срокам передачи показаний. Если потребитель не уложится в установленный период, начисления могут перевести на средние значения или нормативы. Во многих случаях это означает более высокие суммы в платежках.

Кроме того, все больше процедур переводится в цифровой формат. Для передачи сведений и контроля начислений предполагается активное использование портала «Госуслуги» и личных кабинетов поставщиков услуг. Ожидается, что это сократит количество ошибок и ускорит обработку данных.

Что изменится в квитанциях

Платежные документы станут более детализированными. В них отдельно могут указывать расходы, связанные с обслуживанием и содержанием приборов учета. За счет этого структура начислений должна стать прозрачнее для собственников.

Изменения затрагивают и сроки оплаты. Теперь крайним днем внесения платежа считается 15-е число месяца, следующего за расчетным периодом.

Отдельное внимание стоит обратить на передачу показаний. Для этого предусмотрено специальное окно — с 20-го по 25-е число. Пропуск этого периода способен обернуться перерасчетом или претензиями со стороны поставщика.

Для кого расходы уже выросли

С начала 2026 года усилились правила для квартир, где нет счетчиков, хотя техническая возможность их установить имеется. Для таких помещений применяются повышающие коэффициенты.

По холодной воде коэффициент увеличили с 1,5 до 3, что фактически сделало начисления значительно выше по сравнению с прошлым периодом.

На фоне нового порядка собственникам рекомендуют заранее проверить исправность счетчиков и сроки поверки, а также убедиться, что показания передаются без сбоев. Иначе ошибки в учете или пропущенные сроки могут напрямую сказаться на сумме в квитанции.

