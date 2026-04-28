Человек погиб и шесть пострадали при пожаре на севере Москвы

|
София Головизнина
София Головизнина

Внутри горящего здания остается много людей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина; МЧС России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шесть человек пострадали, один погиб и 21 спасен при пожаре на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

По данным ведомства, огонь разгорелся на втором и третьем этажах строящегося здания во 2-м Амбулаторном проезде. Три человека самостоятельно обратились за медицинской помощью до прибытия пожарных.

По информации источника 5-tv.ru, в горящем здании могут находиться до 200 человек. Пожару присвоили пятый ранг.

«Внутри горящего здания остается много людей», — отметил источник.

Ранее 5-tv.ru писал, что на мансардном этаже жилого дома в Махачкале произошел пожар. По информации МЧС, площадь горения кровли достигла 600 квадратных метров. В результате инцидента жертв и пострадавших не было, все находившиеся в здании были эвакуированы.

К ликвидации огня привлекли 39 человек и 12 единиц техники, в том числе 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
