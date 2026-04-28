Летают на 60 километров: как работают «Молнии» на харьковском направлении

В зоне спецоперации наши войска усиливают давление на противника на харьковском направлении, где активно работают «Молнии». Это новейшие дроны, дальность полета которых превышает 60 километров, что позволяет поражать цели глубоко в тылу врага. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова увидела боевую работу.

Коридоры антидронных сеток — короткая передышка перед открытой местностью. Небо на харьковском направлении несет угрозу, особенно в хорошую погоду. Детектор дронов не замолкает. Мы оказываемся на позиции беспилотчиков.

Сбив беспилотник, военнослужащие 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» продолжают выполнять боевые задачи.

Сейчас будут работать по живой силе. До цели — 23 километра.

В связке с разведкой выявляют новые цели и подтверждают их поражение. Работают днем и ночью, каждый расчет совершает по 10–12 пусков в сутки. В зависимости от цели подбирают снаряд из противотанковых мин.

«Нам скидывают цель, либо говорят сразу, что вешать уже, либо сами смотрим: чем лучше ударить — и бьем. В мои обязанности входит подготовка снарядов, таких как ТМ-62,ТМ-72, сборка „Молнии“, установка снаряда на „Молнии“. Далее выноска „птицы“ на катапульту, после чего я даю команду ребятам — и они уже запускают, соответственно», — рассказал инженер-оператор, инженер-сапер расчета БПЛА «Молния-2» с позывным «Вепс».

«Молнии» за их дальность часто используют именно для ударов по тылам. Это не дает противнику закрепиться на новых позициях, ломает его логистику, мешает снабжению и комплектованию подразделений.

«Дальность — 60 километров, и можно дальше. Цель была у нас — где ремонтировали технику. Она стояла на улице сломанная, разбитая. Это была ремзона. Мы помогаем штурмовым подразделениям, пехоте закрепляться на новых участках фронта. Бьем больше по тыловым, вглубь летаем», — сказал командир расчета БПЛА «Молния-2» с позывным «Орел».

Прерываем интервью из-за очередного налета. На этот раз укрываемся в командном пункте в блиндаже.

«Сбили-сбили „птичку“, парни!» — передают по рации.

«Поскольку мы наносим высокий ущерб противнику, они постоянно пытаются вычислять нашу позицию. Все равно предпринимает попытки активного сопротивления нашим БПЛА. То есть видно, что он пытается сбивать нас постоянно: у них все больше и больше появляются средства радиоэлектронной борьбы, но, к счастью, у них не всегда это получается», — сообщил старший разведчик с позывным «Питон».

На Харьковщине «северяне» планомерно создают плацдарм для глубокого прорыва. Взятие под контроль Волчанских Хуторов и продвижение вдоль госграницы у Охримовки — уже не просто локальный успех. Приближение линии боевого столкновения к городу-миллионнику грозит тактическим и имиджевым ударом по киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.