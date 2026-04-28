Азот и поддельные документы: завершено расследование убийства экс-мэра Самары

Дарья Орлова
Следствие по одной из самых жутких семейных историй последних лет вышло на новый этап.

Фото: Дарья Малеева/ТАСС

Расследование убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги завершено. Материалы уголовного дела уже переданы в прокуратуру. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Расследование закончили. Дело поступило в прокуратуру», — сказала собеседница агентства.

Параллельно готовится рассмотрение вопроса о продлении ареста внучки погибшего — Екатерины Тарховой. Следствие считает ее ключевой фигурой в преступлении. Помимо обвинения в убийстве, ей вменяют мошенничество, кражу и подделку документов.

По версии правоохранителей, после расправы над родственниками обвиняемая вместе с предполагаемым сообщником Дмитрием Метревели завладела имуществом супругов. Речь идет о деньгах, банковских активах, дивидендах, ювелирных изделиях, одежде и автомобиле Toyota RAV4, который позднее был продан при содействии еще одной фигурантки — Таисии Киселевой. Общий ущерб оценивается более чем в 2,5 миллиона рублей.

Все эпизоды объединили в одно производство. В него вошли семь уголовных дел, возбужденных на протяжении нескольких месяцев.

Убили и расчленили

Об исчезновении супругов стало известно в конце января 2025 года, когда в правоохранительные органы поступило заявление. Следователи установили, что на связь они не выходили еще с конца 2024-го. После этого было возбуждено дело об убийстве, а вскоре задержали внучку бывшего мэра.

Обвиняемая призналась, что пошла на преступление из корыстных побуждений. При этом она утверждала, что оказалась под влиянием других людей и не собиралась убивать родственников.

Позднее в деле появились новые фигуранты. Заочно обвинения предъявили уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее племяннику Дмитрию. Оба объявлены в международный розыск.

Следствие полагает, что Светлана Метревели могла координировать действия сообщников, находясь за пределами России. По версии правоохранителей, жертв сначала отравили, затем тела заморозили с использованием азота, расчленили и избавились от останков, разбросав их по мусорным контейнерам Самары.

Уголовное дело в отношении Метревели выделят в отдельное производство.

Еще одной обвиняемой остается Таисия Киселева, которую отправили под домашний арест по делу о мошенничестве с имуществом погибших. Следствие считает, что она могла участвовать в операциях с похищенными активами.

