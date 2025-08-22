Космонавты МКС поздравили россиян с Днем государственного флага

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили соотечественников с Днем государственного флага РФ с борта Международной космической станции (МКС). Соответствующее видеообращение опубликовала пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Поздравляем вас с Днем государственного флага России! Узнаваемые во всем мире бело-сине-красные цвета давно шагнули за пределы Земли и представлены здесь — на борту МКС, где мы работаем на благо своей страны и всего человечества», — сказал Сергей Рыжиков.

Как отметил Алексей Зубрицкий, российский флаг сохраняет единство почти двухсот различных народов, населяющих РФ. А стремление вперед, сила и единство помогают большой стране на протяжении веков хранить собственный суверенитет.

Космонавт подчеркнул, что для него, как и для коллег, расположенный на станции триколор — ежедневное напоминание о родине, семьях, близких. А еще о людях, благодаря которым их полет в космическое пространство стал возможным.

«Сегодня в нашей стране происходит всероссийская акция „Под одним флагом“. И на Земле, и в космосе мы живем под одним флагом, под одним флагом побеждаем в спорте, под одним флагом летаем в космос», — добавил Олег Платонов.

В заключение астронавты еще раз дружно поздравили россиян: «С праздником!».

День государственного флага РФ был установлен в 1994 году, он ежегодно отмечается 22 августа. В этот день во всех регионах страны проходят масштабные мероприятия с концертами, флешмобами и фестивалями.

