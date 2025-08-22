Без очереди: как мошенники обманывают россиян под предлогом записи к врачу

Мошенники обманывают россиян под предлогом записи к врачу

Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам ускоренную запись к врачу. Под предлогом сокращения времени ожидания они предлагают загрузить приложение для просмотра свободных талонов, которое на деле предоставляет полный контроль над устройством. О том, как действует эта схема и как избежать ловушки, рассказали «Известия».

Как работает схема

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Преступники начали использовать новую тактику, маскируясь под помощников в записи к медицинским специалистам, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Как поясняется, мошенники выходят на связь через мессенджеры и интересуются, сколько времени у человека уходит на оформление записи в поликлинику. При наличии жалоб жертве предлагают решение — установить приложение, позволяющее отслеживать доступные талоны. На самом деле пользователь загружает программу удаленного управления, с помощью которой преступники получают доступ к содержимому телефона, включая банковские приложения и личные данные.

МВД РФ призывает граждан соблюдать осторожность, не устанавливать программное обеспечение по просьбам неизвестных и не передавать конфиденциальную информацию по телефону.

Разнообразие подходов

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Алла Храпунова, куратор платформы «Мошеловка», отмечает, что использование программ удаленного доступа становится все более распространенным. Это связано с тем, что россияне реже передают SMS-коды незнакомым, а система «Госуслуги» ограничила скачивание важных данных.

Возможность удаленно управлять приложениями на устройстве — особенно банковскими — остается актуальной для преступников. Им не нужны дополнительные предлоги или диалог с жертвой, чтобы украсть деньги. Такие программы могут перехватывать push-уведомления и SMS, поэтому пользователь часто не догадывается об угрозе, пояснила Храпунова.

По ее словам, мошенники подбирают особенно чувствительные поводы для установки вредоносного ПО, включая темы, касающиеся здоровья. Среди известных случаев — предложения пройти флюорографию, диспансеризацию или обновить ОМС-полис.

Легенда про ускоренную запись — классическая адаптация под текущие запросы граждан. Мошенники отслеживают новости и жалобы, чтобы подстроить свою схему, добавила эксперт.

Как отмечает инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская, нередко преступники представляются сотрудниками банков, операторов связи или курьерских служб. Также используется тема «Госуслуг» — предлагается загрузить якобы новую версию приложения или утилиту для быстрого получения выплат.

GR-директор компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова поясняет, что чаще всего жертвами становятся пожилые или перегруженные делами люди. Первые — из-за слабой цифровой грамотности, вторые — из-за желания быстро решить проблему, пренебрегая проверками.

Угроза и последствия

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По мнению специалистов, главная опасность таких схем в том, что пользователь сам предоставляет полный доступ к своему устройству, не подозревая об этом. Программа позволяет злоумышленникам выполнять банковские операции, перехватывать коды и обходить двухфакторную защиту.

Мошенники получают доступ к перепискам, фото, документам и другой конфиденциальной информации, что может привести к шантажу или продаже данных. Более того, через установленную программу возможно внедрение дополнительного вредоносного ПО, которое останется даже после удаления основной утилиты, предупреждает Екатерина Едемская.

Александра Шмигирилова добавляет, что в таком случае человек фактически передает преступникам свою цифровую личность. С телефона могут отправляться обращения к контактам от имени владельца, а сам он не сможет вовремя сообщить о подмене. Полученные данные используются немедленно или передаются другим группам для новых атак.

При этом вредоносные приложения часто выглядят как обычные сервисы, что снижает бдительность пользователей.

Как обезопасить себя

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Александра Шмигирилова советует скачивать приложения только из официальных магазинов. Перед установкой нужно проверить подлинность программы и отсутствие отзывов о мошенничестве. При малейших сомнениях стоит отказаться от загрузки.

Сотрудники государственных структур не делают звонков с предложениями установить программы. Информацию о нужных сервисах нужно проверять на официальных ресурсах. Это займет немного времени, но обеспечит безопасность ваших данных, подчеркивает эксперт.

Екатерина Едемская рекомендует установить антивирусное ПО или решение для защиты мобильных устройств, которое может обнаружить вредоносные программы. Также важно не передавать личные данные по телефону и научить этому пожилых родственников. В крайнем случае можно настроить блокировку звонков с незнакомых номеров.