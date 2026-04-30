«Мясо и апельсины»: по чему археолог Бутягин скучал в польской тюрьме

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 44 0

Первым делом после освобождения ученый отправился поесть.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В польской тюрьме археолог Бутягин скучал по мясу и апельсинам

Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин за пять месяцев заключения больше всего скучал по нормальной еде — мясу и апельсинам. В этом археолог признался корреспонденту 5-tv.ru.

«Скучал по мясу и по апельсинам. Потому что там можно было купить яблоки, помидоры, бананы и лимоны, а апельсины, например, нельзя», — сказал он.

Однако, по словам Бутягина, голодным он не был, но качество тюремной пищи оставляло желать лучшего.

«Я даже иногда выбрасывал часть этих макарон, потому что их невозможно было есть, или какой-нибудь ужасной каши», — пожаловался он.

Оказавшись на свободе, Александр первым делом поел, ему очень хотелось попробовать еду, отличную от тюремной.

Бутягина задержали в Польше в декабре прошлого года. Власти обвинили его в проведении незаконных археологических исследований в Крыму. Ученому грозила экстрадиция на Украину, но вмешались российские спецслужбы. В рамках обмена заключенными 28 апреля Александра передали белорусской стороне, после чего он смог вернуться в Россию.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский уже подтвердил, что археолог продолжит свою научную работу в музее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в первые часы после освобождения ученый не смог связаться с близкими, так как его телефон остался в стране, где он находился в заключении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
Последние новости

20:35
Зловещий подвал: полицейские раскрыли тайну мумии из старинного особняка
20:22
В школах введут новый предмет «ДНК России» о героях и ценностях
20:13
В Нижнем Новгороде состоялась четвертая акция «Особенности национальной уборки»
20:01
Семьям вернули останки погибших на батискафе «Титан»
19:52
Собянин: в Москве начался сезон работы фонтанов
19:41
«Чтобы мы виделись раз в год»: Успенская рассказала о мужчине мечты

Сейчас читают

«Она реально мама»: Дорохов о роли Картунковой в команде
Кто возглавит Дагестан? Путин поддержал сразу две кандидатуры
«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео