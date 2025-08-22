Геологическая служба США заявила о землетрясении магнитудой 8,0 в проливе Дрейка

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Американские сейсмологи объявили угрозу цунами.



Фото: 5-tv.ru

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка — межконтинентальном пролив, соединяющем южные части Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Американские сейсмологи объявили угрозу цунами для Американского Самоа и Гавайев.

Позже сейсмологи пересмотрели силу толчков — до 7,5. Очаг природной стихии залегал на глубине 10 километров.

Пролив Дрейка омывает берега Южной Америки и Южных Шетландских островов в Антарктиде. Название пролив получил в честь английского мореплавателя, адмирала и известного капера Фрэнсиса Дрейка.

Ранее мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку. 30 августа прошло землетрясение магнитудой 8,8. Это стало крупнейшим сейсмологическим событием в регионе за 73 года. При этом, в результате произошедшего о жертвах не сообщалось. Афтершоки до сих пор беспокоят полуостров.

В Индонезии на минувшей неделе в результате землетрясения магнитудой 6, 0 пострадали 29 человек

