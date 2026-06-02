Постпред Ульянов: Румыния без расследования обвинила Россию в падении дрона

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Политик отметил развитую в стране русофобию, которая позволяет Бухаресту при любом удобном случае обвинить в произошедшем Москву.

Падение беспилотника в Румынии — что сказал постпред Ульянов

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Cristian Cristel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал безосновательными обвинения в адрес Москвы из-за беспилотника, упавшего в Румынии. Об этом он заявил в беседе с ИС «Вести».

По его словам, Бухарест без проведения какого-либо расследования готов обвинить Россию в любом происшествии.

«На мой взгляд, румыны, которые объявили о российском дроне сразу без всякого расследования, поставили себя в идиотское, смешное, нелепое положение», — сказал политик.

Ульянов назвал такое поведение показателем несерьезности и несамостоятельности румынских политиков. Он также отметил развитую в стране русофобию, которая позволяет Бухаресту при любом удобном случае обвинить в произошедшем Россию.

Как ранее писал 5-tv.ru, президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с беспилотником в Румынии, который упал на крышу жилого дома в городе Галац.

Власти страны сообщили о двух пострадавших и бездоказательно обвинили в случившемся Россию.

После этого МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липова, подчеркнув, что страна предпримет все необходимые меры в отношении России за «нарушение международного права и воздушного пространства страны».

В российском посольстве, в свою очередь, этот инцидент назвали провокацией со стороны Украины, которая пытается втянуть Москву в военное противостояние с НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:05
Дождались лета: в Москве 2 июня синоптики ждут облачность и до 20 градусов тепла
4:45
Постпред Ульянов: Румыния без расследования обвинила Россию в падении дрона
4:27
«Теперь тебя все ненавидят»: Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за срыва перемирия
4:10
В Ленобласти грузовик с навозом опрокинулся на BMW золотого цвета
3:55
В Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2
3:40
Пока машина едет сама: доверяя управление автопилоту, можно лишиться прав

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Точно в цель: уничтожены пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео