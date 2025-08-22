Сын Майкла Джексона? Что известно об участнике «Интервидения» от США

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 80 0

Певец вырос без отца, а его семья тесно сотрудничала с королем поп-музыки.

5 фактов о Брендоне Ховарде

Фото: © Getty Images/Patrick van Katwijk / Stringer

Участник «Интервидения» от США может быть сыном Майкла Джексона

На международном музыкальном конкурсе «Интервидение» США представит певец Брендон Ховард. Он создает музыку в жанре хип-хоп, наиболее известен треками Dancefloor и Super Model. Интересные факты о творчестве исполнителя — в материале 5-tv.ru.

Наследник знаменитой династии

Семья Ховарда — это люди, глубоко вовлеченные в музыкальную культуру. Мать певца — Мики Ховард, известная певица и автор песен. Она сотрудничала с отцом Майкла Джексона, Джо. Бабушка Ховарда в представлении тоже не нуждается: Жозефина была вокалисткой группы The Caravans, коллектива, который впервые за всю историю США представил свои религиозные песни в эфире светской радиостанции. Дед Ховарда, Клей Грэм, исполнял госпел-музыку в составе The Pilgrim Jubilees.

Ховард планировал построить карьеру в сфере финансов. Все изменилось, когда он увидел видеоклипы A-ha и Tears for Fears на телеканале MTV. Они впечатлили будущего исполнителя, он тотчас принялся осваивать азы производства музыки. Первые шаги делал вместе с певцом и продюсером Джеральдом Левертом в Кливленде.

Частый гость Billboard 200

Ховард начал работу как автор песен и продюсер в 2003 году. Одно из первых его достижений — участие в создании песни I Ain’t Gotta Tell You для альбома Ne-Yo. Впоследствии он возглавил чарт Billboard 200 в 2006 году.

Затем Ховард работал над альбомами Омариона и Bow Wow. Они вышли не менее успешными, в чарте заняли 11-е место.

В 2010 году Ховард выпустил дебютный альбом Genesis. В Billboard 200 он получил 11-е место, композиции Dancefloor и Super Model стали хитами.

Возможный сын Майкла Джексона

Ховарда часто сравнивают с Майклом Джексоном. Причины на поверхности — сходства внешности и голоса. Учитывая, что семья Брендона сотрудничала с близкими короля поп-музыки, появились слухи о том, что Ховард может быть его сыном

Об этом говорили такие знаменитости, как Akon и Aaron Carter. Доказательств слухам представлено до сих пор не было, а Мики Ховард категорически отвергает подобные заявления. При этом женщина подчеркивает, что была для Брэндона и отцом, и матерью — то есть, мальчик рос без отца.

Через год после рождения Брендона Майкл Джексон выпустил песню Billie Jean. В ее основу лег сюжет о том, как молодая девушка приписывает ему отцовство ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто представит США на «Интервидении».

