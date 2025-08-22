В США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка

Дарья Бруданова
Подземный толчок произошел между Южной Америкой и Антарктидой.

В США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

Метеорологи США отменили угрозу после землетрясения в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Об этом информирует РИА Новости.

Также специалисты уточнили, что магнитуда подземных толчков составила 7,5, а не 8,0, как сообщалось ранее.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на расстоянии более 700 километрах северо-западнее города Толкин на аргентинском острове Огненная Земля.

Подземный толчок произошел на глубине десяти километров. О точных причинах произошедшего пока неизвестно. Вслед за ним последовало предупреждение о возможном цунами.

По словам специалистов, подобные природные явления в том регионе — большая редкость. Подробности о разрушениях не поступали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мощное землетрясение произошло на Камчатке. Это случилось 30 июля. Тогда специалисты зафиксировали толчки магнитудой 8,0. В результате чего более пяти вулканов активизировались. Среди них — Ключевская Сопка. Он извергался на протяжении нескольких дней. Афтершоки до сих пор беспокоят полуостров.

