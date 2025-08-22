Город мертвых младенцев: археологи нашли детские скелеты, раскрывающие ритуалы

Археологи нашли детские захоронения хеттов в Турции на кургане Ушаклы Хююк в Центральной Анатолии

В ходе раскопок на кургане Ушаклы Хююк в Центральной Анатолии итальянская археологическая миссия при участии турецких и британских специалистов обнаружила останки по меньшей мере семи детей в специально выделенной ритуальной зоне рядом с загадочной круглой каменной структурой. Об этом сообщает пресс-служба археологической экспедиции.

«Было обнаружено открытие, которое может переписать забытые аспекты хеттского общества: останки по меньшей мере семи детей были захоронены в месте, которое исследователи интерпретируют как ритуальное пространство», — приводит сообщение LBV Magazine English Edition.

Хетты — это индоевропейский народ эпохи бронзы, населявший территорию Малой Азии, известную также как Анатолия. Свое имя они унаследовали от более раннего населения региона — хаттов, которые жили там до их прихода.

Круглая каменная структура, обнаруженная еще в 2021 году, сохранялась и уважалась хеттами и их последователями на протяжении веков, несмотря на преобразования окружающего пространства в поздний бронзовый век (XIV–XIII вв. до н. э.). Археологи считают, что она могла служить святилищем, возможно, богу бури, покровителю культового города Зиппаланда, с которым связывают Ушаклы.

Помимо детских останков, в прибоевых ямах выявлены кости ослов и оленей, а также целая лошадь — вероятные подношения богам. Зооархеологи отмечают, что анализ керамических остатков свидетельствует о традиционных банкетах с употреблением мяса и зерновых культур.

На верхней цитадели раскопки выявили слои, охватывающие период от Железного века до эллинистического времени, без следов средневекового заселения. Небольшие строения и мангалы указывают на общественные места сбора. Нижняя терраса использовалась как средневековый некрополь (XI–XIII вв.), где изучение ДНК похороненных поможет понять последствия битвы при Манцикерте 1071 года.

Ушаклы Хююк традиционно соотносят с Зиппаландой — культовым центром хеттов. Находка клинописного фрагмента и гранитного монументального здания усиливает эту связь. Итальянско-турецко-британский проект продолжится в 2026 году исследованиями палеоботаники и ДНК, позволяющими реконструировать быт и взгляды древних жителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.