«Я слышу голоса»: в Ленобласти накрыли религиозную общину во главе с «богиней»

В Ленинградской области накрыли религиозную общину, в которой людям обещали лучшую жизнь, например, пропуск в «новый мир», когда грянет Судный день. Во главе движения — 88-летняя женщина, просила называть себя «богиней». Все радости на этом и том свете предлагала, конечно, не бесплатно.

Все, кто ей верили, а в основном это были пожилые люди, расставались со своими сбережениями. Сколько именно человек пострадало сейчас выясняет следствие. А в деле фигурирует украинский след. Все детали — у корреспондента «Известий» Юлии Майдановой.

Даже при появлении сотрудников центра по противодействию экстремизму на пороге дома, эта дама сохраняет ледяное спокойствие. Личная помощница приводит ее в порядок. А как же еще обращаться с богиней? Именно так ее называют приверженцы организации «Исход». Женщина не понимает, почему к ней нагрянули оперативники, и спокойно объясняет: она писательница. Но не простая — излагает на бумагу то, что диктует Господь.

«Я слышу голос с различными духовными сущностями, в том числе с Господом Иисусом», — заявила лидер организации «Исход» Валентина Кузнецова.

Последователи учения «Исход» заявляют: 5 октября 1996 года на Земле начался некий эксперимент, в ходе которого сам Бог стал делиться новыми знаниями. Те, кто прочитает книги Кузнецовой, станут избранными и смогут спастись.

Это помещение приверженцы учения, по всей видимости, считают храмом. Здесь что-то похожее на иконостас — фотография Кузнецовой рядом с изображением Иисуса Христа. А еще главная святыня участников сообщества — шар, который, считают люди, предсказывает будущее.

Что нужно, чтобы открыть дверь в «золотой век», остановить все конфликты на планете и возродить духовность? Всего-то заплатить Валентине Кузнецовой. В сейфе рядом с будуаром «богини» полицейские нашли пачки купюр и конверты от рядовых участников сообщества.

А в Петербурге работает магазинчик «1000 мелочей», заглянуть в который может и человек, далекий от высших материй. Но почитав несколько произведений, которые можно найти здесь, многие попадают на участок к Кузнецовой.

Ольга Мельник живет здесь больше десяти лет и считает, что избавиться от ревматоидного артрита ей помогло не что иное, как учение.

«Сейчас мои руки совершенно здоровы. Есть рекомендации, как применять воду, как применять молитвы, как применять растения, минералы. Я всем этим занималась. Я по образованию врач», — рассказала Ольга Мельник.

Как следует из материалов проверки МВД, «Исход» представляет собой целое предприятие с четкой организацией. Руководитель Валентина Кузнецова — она же «богиня». В упомянутом выше магазине на Шуваловском трудится администратором Марина Савельева — соратница Кузнецовой. Валентина Лапина и Светлана Ренуф — сотрудницы комиссариата Калининского района и по совместительству секретари «богини» — записывают под диктовку ее проповеди и ведут агитацию.

За интернет-ресурсы — сайт и соцсети — отвечает семейная чета Москаленко — Игорь и Станислава. А мать Игоря, Наталья, организует семинары и принимает платежи. Ведущие семинаров: Борис Романовский, Анатолий Сальников, Виктор Романчиков.

«Любая секта, как правило, — это многоуровневая структура. И далеко не обязательно на вершине культа стоит кто-то один, очень часто это группа людей. Очень грамотно здесь проводится работа с вовлечением рядовых адептов в пропаганду этого учения», — отметил кандидат психологических наук, религиовед, эксперт по культам Александр Невеев.

В зале для проведения лекций оборудована небольшая студия, чтобы все снимать и монтировать. И есть указатель, где какую книгу искать. Их написано так много, что по памяти не найти.

Как широко разошлось учение, сколько людей оказались втянутыми в деятельность организации — все это только предстоит установить следствию.

