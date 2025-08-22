Шесть человек погибли из-за обрыва каната на мосту в Китае
Еще десять пропали без вести.
Фото: www.globallookpress.com/Wu Feizuo
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Погибли шесть человек из-за обрыва строительного каната на мосту Цзяньчжа через реку Хуанхэ в Китае. Еще десять пропали без вести. Об этом сообщила газета Sichuan Daily Network.
«Сегодня около 3:10 утра (по местному времени. — Прим. ред.) на специальном мосту через реку Цзяньчжа Хуанхэ Цинхайского участка железной дороги Сычуань-Цинхай произошел несчастный случай с обрывом строительного троса. На момент инцидента 16 сотрудников выполняли строительные работы на стройплощадке», — говорится в материале.
На данный момент в районе происшествия введен режим экстренного реагирования третьего уровня. Создано аварийное командование, а к спасательным работам были привлечены различные департаменты — противопожарная защита, департамент транспорта, сотрудники общественной безопасности, здравоохранения и полиции. Для проведения поисково-спасательных работ было направлено 66 специальных транспортных средств, 23 катера и 386 человек.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажир скончался на борту рейса Москва—Сочи.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
63%
Нашли ошибку?