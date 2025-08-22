Лукашенко: Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

Ранее хозяин Белого дома также похвалил президента Белоруссии.

Лукашенко: Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Дональд Трамп хорошо справился с ролью посредника в урегулировании украинского конфликта на саммите на Аляске. Такую оценку деятельности американского коллеги дал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с информационным агентством БелТА.

«Он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям», — сказал Лукашенко.

Как отметил глава государства, Дональд Трамп его искренне удивил.

Неделю назад, 15 августа, американский лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным. Президенты беседовали два часа 45 минут за закрытыми дверьми. По итогу они оба остались довольны результатами саммита.

Затем Трамп пригласил к себе в Вашингтон главу киевского режима Владимира Зеленского. Вместе с ним в Белый дом приехали европейские лидеры. После встречи с ними Дональд Трамп сказал об оптимистичном урегулировании боевых действий на Украине. Кроме того, в своем заявлении президент Штатов отметил, что он с Путиным нашел общий язык, а если бы этого не произошло, то Америка была бы в опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп назвал Александра Лукашенко могущественным лидером.

