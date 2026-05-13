Daily Mail: на круизном лайнере Ambition умер пассажир от вспышки норовируса

После трагедии с хантавирусом на судне MV Hondius в мире произошла еще одна крупная вспышка на круизном лайнере. На этот раз у побережья Франции из-за норовируса изолировали Ambition. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным издания, на борту скончался 90-летний пассажир, а симптомы заболевания проявились у десятков людей.

Что произошло на лайнере Ambition

Круизное судно Ambition прибыло во французский порт Бордо 12 мая. Однако вместо долгожданной высадки пассажиров их ждал сюрприз: префектура запретила кому-либо покидать борт до получения результатов анализов.

На лайнере находится около 1700 человек — 1233 пассажира и 514 членов экипажа.

Причиной жестких мер стала смерть 90-летнего гражданина Великобритании, у которого диагностировали гастроэнтерит, вызванный норовирусом.

Помимо погибшего, симптомы заболевания (рвота, диарея, боли в животе) проявились еще у примерно 50 пассажиров и членов экипажа.

Заболевших изолировали в индивидуальные каюты, где им оказывает помощь судовой врач.

Норовирус: что это за болезнь и почему она опасна

Норовирус — это острая кишечная инфекция, которую часто называют «болезнью круизных лайнеров» из-за ее способности молниеносно распространяться в замкнутых помещениях.

Вирус передается через грязные руки, пищу, воду и даже воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток.

Особую опасность норовирус представляет для пожилых людей и детей. Они наиболее уязвимы к обезвоживанию, которое может привести к серьезным осложнениям, включая почечную и сердечно-сосудистую недостаточность.

Специфического лечения или вакцины от норовируса не существует, терапия направлена на борьбу с обезвоживанием.

Французские врачи официально заявили, что вспышка на Ambition никак не связана с хантавирусом, который поразил лайнер MV Hondius в апреле–мае 2026 года.

Трагедия с хантавирусом на MV Hondius

Совсем недавно мир потрясла другая вспышка на круизном судне. Лайнер MV Hondius следовал из аргентинской Ушуайи на Канарские острова, когда на его борту начали умирать люди.

Всего инфекция поразила 11 человек, трое из них скончались. Среди погибших — пожилая супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии.

В отличие от норовируса, хантавирус гораздо опаснее: летальность достигает 12%. Заражение происходит при контакте с выделениями грызунов, но некоторые штаммы (например, «Андес», выявленный на Hondius) способны передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

После прибытия судна на Тенерифе была проведена масштабная операция по эвакуации пассажиров. Всего с борта эвакуировали 94 человека, а само судно отправили в Нидерланды на полную дезинфекцию.

Что сейчас происходит на Ambition

На борт лайнера в Бордо уже прибыла бригада медиков, которая проводит забор биоматериалов для анализа. Первые результаты ожидаются в ближайшее время. По решению властей, никто из пассажиров и членов экипажа не может покинуть судно до завершения исследований.

Сам лайнер Ambassador Cruise Line следовал с Шетландских островов с остановками в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте. После карантина судно должно было отправиться в Испанию.

Как защитить себя от норовируса

Врачи напоминают: лучшая защита от норовирусной инфекции — тщательное соблюдение гигиены. Нужно часто мыть руки с мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, использовать дезинфицирующие средства, тщательно мыть фрукты и овощи.

Если вы путешествуете на круизном лайнере и заметили у себя симптомы — рвоту, диарею, повышение температуры — немедленно обратитесь к судовому врачу и изолируйтесь в каюте. Это поможет предотвратить распространение инфекции на других пассажиров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.