«Важно нравиться себе»: Нюша объяснила, почему не следит за своим весом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 61 0

Певица рассказала, как поддерживает себя в форме.

«Важно нравиться себе»: Нюша рассказала как поддерживает свое тело в форме

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Певица Нюша рассказала, что уже давно не взвешивается

Певица Нюша всегда славилась своей стройной фигурой, но, как оказалось, за показателями на весах она уже давно не следит. Об этом она рассказала журналистам на открытии «Новой волны 2025».

Нюша поделилась, что уже несколько лет она не взвешивается и старается не зацикливаться на цифрах. По словам певицы, показатель на весах может приносить дополнительный стресс.

«Я считаю, что взвешивание — это дополнительный психологический стресс. Важно просто нравиться себе. Быть довольной собой с комфортным весом. Мне, допустим, важно, чтобы не было одышки, потому что я постоянно танцую и пою. Мне хочется просто комфортно себя чувствовать», — заявила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мама Нюши рассказала об отношениях с дочерью. Ирина Шурочкина отметила, что часто прислушивается к дочери и ценит возможность учиться у нее новому.

