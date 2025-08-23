«Важно нравиться себе»: Нюша объяснила, почему не следит за своим весом

Певица Нюша рассказала, что уже давно не взвешивается

Певица Нюша всегда славилась своей стройной фигурой, но, как оказалось, за показателями на весах она уже давно не следит. Об этом она рассказала журналистам на открытии «Новой волны 2025».

Нюша поделилась, что уже несколько лет она не взвешивается и старается не зацикливаться на цифрах. По словам певицы, показатель на весах может приносить дополнительный стресс.

«Я считаю, что взвешивание — это дополнительный психологический стресс. Важно просто нравиться себе. Быть довольной собой с комфортным весом. Мне, допустим, важно, чтобы не было одышки, потому что я постоянно танцую и пою. Мне хочется просто комфортно себя чувствовать», — заявила певица.

