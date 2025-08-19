«Я ее слушаюсь» — мама Нюши рассказала об отношениях с дочерью

Дарья Корзина
Двум близким людям удается сохранить контакт в разных моментах жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Между мамой Нюши и самой певицей доверительные отношения

Между актрисой и певицей Анной Шурочкиной, более известной как Нюша, и ее мамой, Ириной Шурочкиной, всегда царили доверие и взаимопонимание. Об этом сама мама Нюши рассказала во время беседы с Super.

«У нас всегда были хорошие отношения. У нас такого не было, чтобы мы как-то ругались. Мы друг друга понимаем и находим контакт», — поделилась мама артистки.

Ирина подчеркнула, что часто прислушивается к дочери и ценит возможность учиться у нее новому.

«Я во многих вещах ее слушаюсь. Она слушает меня в том, в чем я больше знаю. А я слушаю ее, потому что она тоже может мне много чего рассказать. Поколение меняется», — добавила Шурочкина.

Теплые отношения у певицы и с сестрой Марией: вместе они участвовали в шоу на выживание и стали победительницами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша признавалась, что с детьми она проводит меньше времени, чем хотелось бы, и считает это своей слабостью как матери. После развода наследники певицы остались с отцом в Дубае, а сама артистка навещает их, когда позволяет график.

