Дональд Трамп назвал день жеребьевки к чемпионату мира по футболу 2026 года

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

Всего в турнире будут участвовать 48 команд.

трамп чм по футболу

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд Трамп: жеребьевка к чемпионату мира по футболу пройдет 5 декабря

Президент США Дональд Трамп сообщил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу пройдет 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Об этом он заявил в специальном обращении из Овального кабинета.

«Это будет невероятно захватывающе для нашей страны. ЧМ-2026 станет одним из самых масштабных и сложных событий», — отметил Трамп.

Всего в турнире будут участвовать 48 команд, которые проведут 104 матча в 16 городах Северной Америки.

Трамп подчеркнул, что чемпионат FIFA 2026 способен принести в экономику страны свыше 30 миллиардов долларов и создать около 185 тысяч рабочих мест за сравнительно короткий срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский пловец Михаил Щербаков выиграл золото юниорского чемпионата мира по плаванию. Спортсмен показал результат 1 минута 57,25 секунды и побил рекорд турнира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Оззи Осборн увидел свою смерть во время последнего концерта в Бермингеме
7:32
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
7:14
Южнокорейские военные произвели более десяти выстрелов по военным КНДР
6:36
Визитная карточка России: чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»
6:12
Выспаться за все годы: от чего начинается «старческая» бессонница
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025