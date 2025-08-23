Дональд Трамп назвал день жеребьевки к чемпионату мира по футболу 2026 года

Дональд Трамп: жеребьевка к чемпионату мира по футболу пройдет 5 декабря

Президент США Дональд Трамп сообщил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу пройдет 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Об этом он заявил в специальном обращении из Овального кабинета.

«Это будет невероятно захватывающе для нашей страны. ЧМ-2026 станет одним из самых масштабных и сложных событий», — отметил Трамп.

Всего в турнире будут участвовать 48 команд, которые проведут 104 матча в 16 городах Северной Америки.

Трамп подчеркнул, что чемпионат FIFA 2026 способен принести в экономику страны свыше 30 миллиардов долларов и создать около 185 тысяч рабочих мест за сравнительно короткий срок.

