Российский пловец Михаил Щербаков выиграл золото юниорского ЧМ по плаванию

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Спортсмен показал результат 1 минута 57,25 секунды и побил рекорд турнира.

Российский пловец Щербаков завоевал золото на дистанции 200 м комплексом на ЧМ

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Россиянин Михаил Щербаков завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием на юниорском чемпионате мира в румынском Отопене.

Его результат — 1 минута 57,25 секунды — стал новым рекордом турнира. Предыдущее достижение принадлежало американцу Максимусу Уильямсону, который показывал время 1.57,29.

В копилке сборной России появились и другие награды. Серебро выиграли Георгий Яковлев на стометровке на спине и Серафима Фокина на дистанции 200 м баттерфляем. Бронзу взяли Ралина Гилязова (50 м брассом) и Ксения Мишарина (800 м вольным стилем).

Соревнования завершатся 24 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru писал, что чемпионка России по велоспорту Екатерина Третьякова получила длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Ее проба, сданная еще в апреле этого года, показала наличие запрещенных веществ.

После завершения всех процедур Российское антидопинговое агентство вынесло решение: спортсменка не сможет выходить на старт до 26 мая 2029 года.

Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

