У России нет недружественных стран, а есть лишь недружественные элиты в некоторых государствах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 22 августа на встрече с работниками атомной отрасли.

Несмотря на это, Москва и сейчас сотрудничает с недружественными странами в атомной сфере, в том числе поставляет ядерное топливо. Кроме того, российские ученые продолжают работы со специалистами из Европы и НАТО в атомной сфере.

Путин также заявил, что РФ не начинала войну на Украине, наоборот, Россия делает все для ее прекращения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отечественные атомщики создали надежный ядерный щит, поэтому Россия обязана им своим независимым от других стран, суверенным развитием. Об заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Сарово.

Также президент отметил, что в атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек, назвав их «настоящей силой».

