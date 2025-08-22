Путин: у РФ нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 43 0

Российские ученые продолжают работы со специалистами из Европы и НАТО в атомной сфере.

Фото, видео: 5-tv.ru

У России нет недружественных стран, а есть лишь недружественные элиты в некоторых государствах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 22 августа на встрече с работниками атомной отрасли.

Несмотря на это, Москва и сейчас сотрудничает с недружественными странами в атомной сфере, в том числе поставляет ядерное топливо. Кроме того, российские ученые продолжают работы со специалистами из Европы и НАТО в атомной сфере.

Путин также заявил, что РФ не начинала войну на Украине, наоборот, Россия делает все для ее прекращения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отечественные атомщики создали надежный ядерный щит, поэтому Россия обязана им своим независимым от других стран, суверенным развитием. Об заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Сарово.

Также президент отметил, что в атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек, назвав их «настоящей силой».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

