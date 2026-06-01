В Кузбассе бани и сауны признаны опасными для здоровья и психики детей

Элина Битюцкая

К такому мнению пришла областная экспертная комиссия.

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Правительство Кемеровской области внесло бани и сауны в список мест, нахождение в которых способно причинить вред здоровью, а также физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних. Об этом сообщается в постановлении регионального правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

В документе прямо указано, что посещение банных комплексов и саун детьми может нанести урон их нравственному состоянию и нормальному физическому формированию. Единственное послабление законодатели сделали для парных, которые находятся при спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных организациях или в фитнес-клубах.

Чем именно бани угрожают подросткам, в тексте постановления не раскрывается, однако уточняется, что решение опирается на заключение областной экспертной комиссии. Какие-либо другие объекты в обновленный перечень опасных мест не попали.

