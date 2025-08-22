Путин: отечественные атомщики создали надежный ядерный щит

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Россия обязана им своим суверенным развитием.

Путин: Отечественные атомщики создали надежный ядерный щит

Фото: 5-tv.ru

Отечественные атомщики создали надежный ядерный щит, поэтому Россия обязана им своим независимым от других стран, суверенным развитием. Об заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Сарово.

Также президент отметил, что в атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек, назвав их «настоящей силой».

По словам президента, создание госкорпорации «Росатом» в 2007 задало высокую динамику развитию атомной промышленности страны. Путин отметил, что на сегодняшний день в ядерной энергетике России создаются новые решения, которые позволяют многократно увеличить потенциал отрасли.

При этом, на достигнутых результата в атомной промышленности, как отметил российский президент, останавливаться не нужно. На данный момент необходимо ставить большие задачи и стремиться делать качественный шаг в развитии всей цивилизации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин возложил цветы к памятнику ученому-физику Юлию Харитону в Сарове.
