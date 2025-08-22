Путин: отечественные атомщики создали надежный ядерный щит

Отечественные атомщики создали надежный ядерный щит, поэтому Россия обязана им своим независимым от других стран, суверенным развитием. Об заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Сарово.

Также президент отметил, что в атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек, назвав их «настоящей силой».

По словам президента, создание госкорпорации «Росатом» в 2007 задало высокую динамику развитию атомной промышленности страны. Путин отметил, что на сегодняшний день в ядерной энергетике России создаются новые решения, которые позволяют многократно увеличить потенциал отрасли.

При этом, на достигнутых результата в атомной промышленности, как отметил российский президент, останавливаться не нужно. На данный момент необходимо ставить большие задачи и стремиться делать качественный шаг в развитии всей цивилизации.

