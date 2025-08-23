Взрыв прогремел на заводе по производству масел и смазочных материалов в Луизиане

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Мощный пожар, огромный столб дыма — жителей города Роузленд, США, экстренно эвакуируют.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Взрыв прогремел на заводе по производству масел Smitty's Supply в Луизиане

Взрыв прогремел на заводе по производству масел и смазочных материалов Smitty's Supply в городе Роузленд (штат Луизиана, США). Из-за разгоревшегося пожара над территорией предприятия поднялся огромный столб черного дыма. Как сообщают журналисты телеканала ABC, жителей прилегающих районов призывают уезжать, о возможных жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

В соцсетях распространяются видеоролики, на которых запечатлен объятый пламенем и клубами дыма завод. Местные власти помогают эвакуировать людей, живущих в радиусе одной мили (1,6 километра) от места происшествия. С огнем борются сотрудники экстренных служб.

«Немедленно переместитесь и держитесь подальше от этой местности до дальнейшего уведомления», — сказано в заявлении офиса шерифа округа Тангипахоа, опубликованном в соцсети X.

Справиться с пожаром пока не удается, Департамент качества окружающей среды Луизианы следит за ситуацией. Причины взрыва еще только предстоит выяснить, предварительных версий не выдвигалось. Движение по трассе 51 и шоссе 10 в Роузленде перекрыто.

Компания Smitty's Supply, согласно информации на ее сайте, производит и распространяет смазочные материалы, в том числе моторные масла. На заводе работают около 400 человек. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри призвал население четко следовать указаниям властей, так как на кону безопасность каждого жителя города.

Ранее 5-tv.ru писал о взрыве в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области, который производит синтетические волокна.

