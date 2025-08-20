Число погибших при ЧП в Рязанской области увеличилось до 26 человек

Число погибших при взрыве и последующем пожаре на заводе в Рязанской области увеличилось до 26 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в Telegram-канале.

Из публикации следует, что по состоянию на 20 августа в чрезвычайном происшествии в Шиловском районе список погибших состоит из 26 имен.

«30 человек находятся на стационарном лечении (15 в Рязани и 15 — в медицинских центрах Москвы), 109 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, подано 45 заявлений по выплатам на первоочередные нужды, из которых уже обработано 30 заявок. Также организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Все собранные деньги будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим.

Взрыв произошел в пороховом цеху завода «Эластик», который производит синтетические волокна. Под завалом оказались люди. Ранее 5-tv.ru писал о том, что количество пострадавших увеличилось до 164.

Режим ЧС на границах поселка Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия.

