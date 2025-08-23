Операция по спасению застрявшей на пике Победы альпинистки из России окончена

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

На помощь Наталье Наговициной отправили восемь хорошо подготовленных альпинистов, но они так и не смогли добраться до женщины. Один из них погиб.

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Операция по спасению 47-летней альпинистки из России Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, окончена. Об этом заявил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков 5-tv.ru.

«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — сказал он.

Женщина находится на пике Победы с 12 августа на высоте свыше семи тысяч метров. Это самая высокая и опасная гора Киргизии. Последний раз альпинистка выходила на связь около недели назад.

Известно, что Наговицина сломала ногу. Ее напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. В группу спасателей, которые вышли на помощь альпинистки 19 августа, вошли восемь хорошо подготовленных альпинистов. Согласно плану, они должны были достигнуть пика в течение нескольких дней. Однако непогода и ухудшение здоровья одного из участников помешали группе добраться до женщины.

У россиянина Виталия Акимова обострилась травма, полученная во время предыдущей попытки спасти Наталью. Итальянец Лука Синигалья получил обморожение, позже его состояние ухудшилось, и он умер на высоте 6900 метров, так и не добравшись до места.

Предположительно, все это время Наговицына пряталась от сильного холода в спальном мешке в разорванной палатке. Несколько лет назад женщина вместе с мужем уже поднималась на эту вершину. Тогда их поход закончился трагедией — мужчина погиб. В этот раз женщина пошла в гору, чтобы почтить его память.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МЧС Киргизии заявил о возможной гибели российской альпинистки Наговициной.

