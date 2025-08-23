БАПОР: Израиль блокирует возможность ввоза гумпомощи в сектор Газа

Израиль блокирует возможность ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в соцсети X.

В организации отметили, что склады в Египте и Иордании с продовольствием, медикаментами и средствами гигиены переполнены. Этим грузом можно было бы наполнить шесть тысяч грузовиков.

«Голод в Газе можно остановить. <…> Склады БАПОР только в Иордании и Египте переполнены. <…> Государство Израиль должно позволить нам доставить гуманитарную помощь в Газу», — говорится в заявлении организации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа 20 августа. Операция получила название «Колесницы Гидеона — 2». Он находится в одноименном палестинском полуанклаве. В данный момент еврейское государство контролирует окраины города.

Для проведения операции ЦАХАЛ призвал из резерва 60 тысяч военнослужащих и продлила срок службы 20 тысяч резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ уменьшить сроки операции по захвату сектора Газы для ускорения разгрома радикального палестинского движения ХАМАС.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план операции. Как он отмечал, с окончанием операции «Газа изменит свое лицо и больше не будет выглядеть так, как раньше».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайшие родственники.

