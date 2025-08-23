На портале «Наш город» можно сообщить о незаконной рекламе в общественных местах

Нелегально размещенные надписи и листовки не только портят облик столицы, но и создают неудобства для ее жителей.

На портале «Наш город» можно сообщить о незаконной рекламе в общественных местах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На портале «Наш город» можно оперативно сообщить городским службам о появлении различных надписей, объявлений и рекламных материалов вне специально отведенных мест.

Подобные нарушения не только портят облик города, но и создают неудобства для его жителей. Так, рекламные надписи на дорожном покрытии отвлекают водителей и пешеходов, повышая риск аварийных ситуаций, многочисленные объявления в подъездах жилых домов нередко скрывают важную информацию, например номера экстренных служб или указатели аварийных выходов, а рисунки, портящие остановочные павильоны, мешают навигации пассажиров. Кроме того, нелегальные рекламные листовки и надписи зачастую содержат недостоверную или опасную информацию, способную навредить горожанам.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

