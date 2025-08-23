«У нас будет будущее»: Финляндия планирует восстановить отношения с Россией

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 109 0

Они находятся в сложном состоянии и практически отсутствуют из-за украинского кризиса.

«У нас будет будущее»: Финляндия планирует восстановить отношения с Россией

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Финляндия хочет восстановить отношения с РФ после окончания конфликта на Украине

Финляндия планирует восстановить отношения с Россией, но только после окончания украинского конфликта. Об этом рассказал финский президент Александр Стубб в интервью телерадиокомпании Yle.

Как сказал политик, нашим странам необходимо совместное будущее, так как Россия и Финляндия являются соседями и имеют общую историю.

«Как я всегда подчеркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией», — сказал он.

Стубб признал, что нынешние двусторонние отношения находятся в сложном состоянии. Вернее сказать, их нет из-за украинского кризиса. Однако президент Финляндии выразил уверенность, что после окончания конфликта наши страны будут выстраивать новые форматы взаимодействия.

Тем временем пока что финская сторона выстраивает лишь новый забор на границе с РФ длиной 200 километров. Кроме того, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша готовы заминировать участки рубежей, граничащих с Россией и Белоруссией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия считает себя жертвой разрыва отношений ЕС с Россией. Разрыв экономико-политических связей с Россией после 2022 года в большей степени негативно отразился на компаниях из Финляндии, заявил глава финской Центральной торгово-промышленной палаты Юхо Ромакканиеми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
«С 18 лет подкалываю»: Решетова раскрыла правду о своей внешности
23:37
«Аэрофлот» корректирует расписание полетов в связи с ограничениями
22:55
Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
22:37
В МВД предупредили о новой схеме телефонных мошенников с копированием голоса
22:10
Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы
21:52
Блогеру Арсену Маркаряну предъявлено обвинение

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025