«У нас будет будущее»: Финляндия планирует восстановить отношения с Россией

Финляндия хочет восстановить отношения с РФ после окончания конфликта на Украине

Финляндия планирует восстановить отношения с Россией, но только после окончания украинского конфликта. Об этом рассказал финский президент Александр Стубб в интервью телерадиокомпании Yle.

Как сказал политик, нашим странам необходимо совместное будущее, так как Россия и Финляндия являются соседями и имеют общую историю.

«Как я всегда подчеркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией», — сказал он.

Стубб признал, что нынешние двусторонние отношения находятся в сложном состоянии. Вернее сказать, их нет из-за украинского кризиса. Однако президент Финляндии выразил уверенность, что после окончания конфликта наши страны будут выстраивать новые форматы взаимодействия.

Тем временем пока что финская сторона выстраивает лишь новый забор на границе с РФ длиной 200 километров. Кроме того, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша готовы заминировать участки рубежей, граничащих с Россией и Белоруссией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия считает себя жертвой разрыва отношений ЕС с Россией. Разрыв экономико-политических связей с Россией после 2022 года в большей степени негативно отразился на компаниях из Финляндии, заявил глава финской Центральной торгово-промышленной палаты Юхо Ромакканиеми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.