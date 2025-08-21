Финляндия считает себя жертвой разрыва отношений ЕС с Россией

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 157 0

На ситуацию может повлиять окончание украинского конфликта.

В Финляндии высказались о будущем экономическом партнерстве с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Michael Nitzschke

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Разрыв экономико-политических связей с Россией после 2022 года в большей степени негативно отразился на компаниях из Финляндии. Об этом заявил глава финской Центральной торгово-промышленной палаты Юхо Ромакканиеми.

«Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», — отметил он.

Ромакканиеми пояснил, что окончание украинского конфликта сможет привлечь дополнительные инвестиции от партнеров России в Финляндию. Это, по его словам, станет «хорошей новостью для страны».

Также Юхо подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Хельсинки до начала конфликта на Украине представлялось взаимовыгодным. Он полагает, что восстановление экономических отношений будет выгодным для обеих сторон.

«Речь идет о роли России в будущем, консолидации европейской системы безопасности и восстановлении экономики после конфликта», — заключил Ромакканиеми.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин сообщал о росте взаимных инвестиций между РФ и ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс