Заболеваемость корью снизилась в России: почему рано расслабляться

«Известия»: заболеваемость корью снизилась в четыре раза

Уровень заболеваемости корью в России за период с января по июль 2025 года снизился почти в четыре раза, а случаи краснухи сократились более чем вдвое, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отмечают «Известия», подъем заболеваемости приходился на 2023–2024 годы. Возможное повторение вспышки не исключено через три-четыре года, если накопится критическая доля непривитого населения, полагают эксперты.

Снижение вирусной активности

С января по июль текущего года зарегистрировано в 3,6 раза меньше случаев кори по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом в 2023–2024 годах наблюдался циклический рост заболевания.

Согласно докладу Роспотребнадзора «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 2024 году», в прошлом году уровень заболеваемости корью превысил показатели 2012–2019 годов, а также 2022 и 2023 годов в 11 раз. Всего в 2024 году было зафиксировано свыше 22,4 тысячи случаев.

Так, в Краснодарском крае за первые пять месяцев 2025 года число заболевших снизилось в десять раз, в Ростовской области — почти в 52 раза. В Приморье зарегистрировано на 65% меньше заражений: 75 случаев в 2024 году против 24 — в 2025-м. Среди заболевших — 79,2% детей и 20,8% взрослых. В Воронежской области снижение составило с 366 до 11 случаев.

География вспышек

По информации Роспотребнадзора, в 2024 году заболеваемость корью была зарегистрирована в 83 регионах. Наибольшее число заболевших — в Москве (5035 случаев), в Дагестане (2199) и в Подмосковье (1798).

С мая 2025 года отмечено также снижение краснухи более чем в два раза. Однако, по мнению одного из опрошенных «Известиями» эпидемиологов, говорить о снижении рано, поскольку осенний пик еще впереди.

В 2024 году заболеваемость краснухой превысила уровень 2012–2019 годов, а также 2022–2023 годов в шесть раз. Болезнь была зафиксирована в 25 регионах. Импортированные случаи — три: два из Азербайджана в Чечню и один из Киргизии в Московскую область.

Больше всего заражений в 2024 году выявлено в Дагестане, Москве, Московской и Астраханской областях. Причиной роста стали недостатки в плановой вакцинации.

Почти 67% заболевших — взрослые. Среди несовершеннолетних чаще болели школьники 7–14 лет, на которых пришлось 17% всех случаев.

Профилактика и прогноз

Бывший главный санитарный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил снижение числа случаев кори в 2025 году ростом охвата вакцинацией и числом переболевших.

«Вакцинная профилактика кори в России осуществляется более 30 лет. Именно она привела к резкому снижению заболеваемости в стране и практически полной ликвидации смертности от этого заболевания», — напомнил он.

Главный научный вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что включение прививки от краснухи в национальный календарь в 1997 году также повлияло на снижение уровня заболевания.

По его словам, в последние годы наблюдались сбои в охвате вакцинацией, что стало причиной всплесков заболеваемости, особенно в 2024 году.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков подчеркнул, что для предотвращения эпидемии необходимо привить не менее 90% населения. На текущий момент привито около 70% детей, что выше показателей прошлого года, но этого пока все равно недостаточно.

Краснуха, как отметил Альтштейн, относительно легко переносится детьми, но опасна для беременных, так как может привести к врожденным патологиям. Корь представляет собой более серьезную угрозу: среди последствий — энцефалит и, в отдельных случаях, летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году прививки от кори получили свыше пяти миллионов человек, от краснухи — около 3,6 миллиона. За первые семь месяцев 2025 года от кори вакцинированы почти три миллиона россиян, от краснухи — около два миллиона.

Поздняков считает, что при текущем охвате вакцинацией осенью и до конца 2025 года рост заболеваемости маловероятен. Однако, по прогнозу Альтштейна, следующий всплеск может возникнуть уже через три-четыре года, если увеличится число непривитых.

«Три-четыре года — минимальный период, за который в стране накопится достаточное число непривитых. Чем их больше, тем выше вероятность, что случаи из спорадических будут перерастать в очаги», — объяснил он.

