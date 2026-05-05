Приступы «гусиной кожи»: мурашки без причины могут указывать на серьезные болезни

Дарья Орлова
Этот симптом вовсе не такой безобидный, как принято считать.

Неожиданное появление озноба и покалывания на коже в состоянии покоя требует обязательного медицинского обследования. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Доктор Мартин Скурр проанализировал жалобу пациента, который в течение года страдает от приступов «гусиной кожи», распространяющихся от головы по всему телу даже во время чтения.

По словам врача, если кожа становится настолько чувствительной, что к ней больно прикасаться полотенцем, это может свидетельствовать о кожной аллодинии — состоянии, при котором нервные окончания избыточно реагируют на любые внешние раздражители.

Специалист подчеркнул, что подобные симптомы часто сопровождают диабет, опоясывающий лишай или мигрень.

В более редких и опасных случаях внезапные мурашки являются признаком височной эпилепсии, вызывающей так называемые пиломоторные припадки.

Механизм появления «гусиной кожи» связан с сокращением крошечных мышц, удерживающих волосяные фолликулы, что обычно происходит из-за холода или сильных эмоций вроде страха.

Однако при патологических состояниях этот процесс запускается без видимых причин. Скурр рекомендует пациентам с такими жалобами незамедлительно обратиться к терапевту для получения направления к неврологу, так как современные противосудорожные препараты способны эффективно купировать подобные неприятные ощущения.

Также он отметил, что если медицинские тесты, включая анализы на гормоны и мониторинг сердца, показывают норму, проблема может скрываться в специфической работе мозга, которую врачи называют «прогностическим кодированием», когда ожидание симптома само провоцирует его появление в теле.

