Вместо лекарств: кофе помог женщине справиться с болями из-за патологии мозга

Mirror: кофе помог женщине справиться с болями из-за патологии мозга

В Великобритании 45-летняя жительница женщина смогла победить редкую патологию головного мозга с помощью кофеина. Об этом сообщило Mirror.

Британке диагностировали спонтанную внутричерепную гипотензию, вызванную утечкой спинномозговой жидкости (ликвора) через отверстие в оболочке позвоночника. Из-за этого дефекта ее мозг в буквальном смысле проседал вниз, вызывая мучительные симптомы.

Чтобы облегчить состояние и стимулировать выработку ликвора, врачи рекомендовали женщине ежедневно употреблять три чашки кофе, кофеиновые таблетки и газировку без сахара. В противном случае она страдала от непрерывной рвоты и головных болей.

«Люди действительно не понимают, что такое утечка спинномозговой жидкости, и на жалобы пациентов часто не обращают внимания. Я знаю многих, кому говорили, что у них просто мигрень, хотя проблема гораздо глубже. Мне очень грустно из-за этого, потому что об этом состоянии люди просто не знают», — рассказала пациентка.

Болезнь заставила ее провести девять недель в полной изоляции дома. Ее состояние резко ухудшалось в вертикальном положении и немного стабилизировалось только в положении лежа.

Сначала терапевт направил женщину на физиотерапию, подозревая менопаузу или побочные эффекты от использования гаджетов, однако самочувствие только ухудшалось.

Диагноз «провисание мозга» был поставлен только после госпитализации и серии МРТ-исследований. Выяснилось, что патология встречается лишь у пяти человек из 100 тысяч ежегодно.

Через тематическую группу в соцсетях женщина нашла специалистов, которые провели тщательное обследование. Нейрохирург успешно провел трехчасовую операцию, в ходе которой было запечатано десятимиллиметровое отверстие.

После хирургического вмешательства женщина восстановилась на 98% и избавилась от необходимости постоянно употреблять кофеин для поддержания нормального самочувствия. Сейчас она называет свое выздоровление вторым шансом на жизнь и сравнивает его с выигрышем в лотерею.

