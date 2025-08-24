Десять туристов пропали в районе вулкана на курильском острове Итуруп

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 57 0

Группу разыскивают сотрудники МВД и спасатели, в район поиска прибыл представитель окружной администрации.

Группа из 10 туристов пропала в районе вулкана на острове Итуруп

Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Группа из десяти туристов пропала в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, что входит в состав Курильских островов и является самым крупным на архипелаге. О происшествии рассказал глава Курильского муниципального округа (МО) Сахалинской области Константин Истомин в своем Telegram-канале.

«Туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского», — написал он.

В район поиска пропавших прибыл представитель окружной администрации. К организации спасательных работ также были привлечены сотрудники отдела МВД и спасатели. В данный момент группу ищут шесть человек.

Прежде стало известно о гибели туриста в Геленджике во время подводной прогулки. Это второй смертельный случай за неделю. Все обстоятельства случившегося указывают на нарушения техники безопасности со стороны организаторов и инструктора, однако они продолжают принимать заявки. Идет расследование.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговицыной прекращена. Альпинистка со сломанной ногой больше недели провела на одной из самых сложных вершин в мире, расположенной в Киргизии. Все попытки помочь ей оказались тщетны из-за сильного ветра и снегопада.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Производство активных компонентов для лекарств в Москве выросло почти вдвое
10:45
«Самый мощный опыт»: Елена Джая о съемках клипа на песню «Вода» без дайвинг-подготовки
10:23
«Ребята все заряженные»: режиссер Хант провел мастер-класс для студентов Луганской академии культуры и искусств
9:57
Пропавшая на Курилах туристическая группа не была зарегистрирована
9:36
Пассажирка рейса Новосибирск-Москва напала на бортпроводниц во время полета
9:07
Неисчерпаемый источник энергии уже не фантастика? На что способен российский мирный атом

Сейчас читают

Где недавно отгремели бои: будни саперов на освобожденной земле
Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025