Поисковые группы не нашли следов туристок, пропавших в Карачаево-Черкесии

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Территория Архыза была полностью обследована.

Поиск пропавших туристок в Карачаево-Черкесии — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Поисковые группы не обнаружили следов двух туристок, пропавших в горах Карачаево-Черкесии. Об этом РИА Новости сообщил начальник поисково-спасательного отряда Сергей Мыльников.

По его словам, причиной стало обилие снега, который полностью покрыл возможные следы девушек.

«Та группа, которая у нас работает из Архыза — восемь человек, вышли на Архызское седло, там обследовали все — тоже следов никаких нет», — добавил он.

Ранее главное управление МЧС региона сообщало о начале поисков пропавших туристок, которые должны были завершить свой маршрут 4 мая в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

О том, что девушки заблудились, сообщили их родители. Для поисков туристок были задействованы 15 спасателей МЧС.

Отмечается, что пропавшие звонили по спутниковому телефону и просили о помощи. После этого связь с ними оборвалась.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, девушки приехали из Астраханской области. В поход они отправились 25 апреля.

Поисковые группы не нашли следов туристок, пропавших в Карачаево-Черкесии
