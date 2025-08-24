«За версту несет»: посол России назвал вмешательством действия ЕС в Молдавии

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 54 0

Дипломат отметил, что Брюссель оказывает одностороннюю поддержку действующей власти республики.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

Посол России назвал вмешательством действия ЕС в Молдавии

Европейский союз вмешивается во внутренние дела Молдавии под прикрытием лозунгов о евроинтеграции. Об этом 24 августа рассказал 5-tv.ru посол России в республике Олег Озеров.

«Ну, конечно, здесь за версту несет вмешательством во внутренние дела. Все это прикрывается благими лозунгами о европейской интеграции. Но на деле мы видим однозначную поддержку правящей партии со стороны правящих кругов Брюсселя», — заявил он.

По словам дипломата, поддержку правящей партии со стороны европейских структур видно в том числе по распределению грантов неправительственным организациям. Эти структуры, как отметил Озеров, заняты дискредитацией отношений между Россией и Молдавией, а также пропагандой враждебных установок вместо добрососедства.

Он подчеркнул, что подобные действия фактически означают вмешательство во внутренние дела страны и делаются в пользу одной политической силы. При этом, по словам посла, стремление оппозиции к развитию сотрудничества с Россией нередко представляется как угроза и криминализуется при поддержке Евросоюза.

Озеров добавил, что Москва выступает за добрые отношения с Молдавией, считая их национальным интересом обеих стран.

Ранее, 4 июня, депутат парламента Молдавии от Социальной партии Богдан Цырдя заявил, что президент Майя Санду после завершения своего мандата намерена покинуть страну и занять должность в структурах ЕС.

